Москва25 мая Вести.Вооруженные силы России продвигаются к заповеднику "Меловая флора" недалеко от села Пискуновка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил глава региона Денис Пушилин в интервью ИС "Вести".

Далее это святогорское направление. Здесь мы видим продвижение в направлении Пискуновки и заповедника "Меловая флора" сказал Пушилин

По словам главы ДНР, на краснолиманском направлении ВС РФ также продвигаются к Святогорску и Богородичному, продолжаются бои в районе населенных пунктов Татьяновка и Пришиб.