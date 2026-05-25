Москва25 маяВести.Вооруженные силы России продвигаются к заповеднику "Меловая флора" недалеко от села Пискуновка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил глава региона Денис Пушилин в интервью ИС "Вести".
Далее это святогорское направление. Здесь мы видим продвижение в направлении Пискуновки и заповедника "Меловая флора"сказал Пушилин
По словам главы ДНР, на краснолиманском направлении ВС РФ также продвигаются к Святогорску и Богородичному, продолжаются бои в районе населенных пунктов Татьяновка и Пришиб.