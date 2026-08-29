Москва29 авг Вести.Точкой невозврата в решении проблемы вывоза украинской сельскохозяйственной продукции является 1 октября. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

По его словам, в настоящий момент Киев ведет переговоры с рядом государств для достижения соглашения по экспорту продукции.

У нас есть время до 1 октября. Это такая точка невозврата сказал Буданов, которого цитируют украинские СМИ

Он также обратил внимание, что украинский аграрный сектор полностью завязан на экспорте из-за отсутствия в стране собственной переработки продукции. Как отметил глава офиса Зеленского, это стало проблемой для Украины.

Ранее бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сокращение поставок украинской сельхозпродукции за рубеж может усугубить экономические и бюджетные проблемы в стране.