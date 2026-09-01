Москва1 сен Вести.Руководство киевского режима распродало более 1 млн га сельскохозяйственной земли на Украине иностранным компаниям в 2026 году. Об этом сообщается в расследовании RT.

По данным источника, большинство украинских сельхозугодий оказалось во владении американских и европейских агрохолдингов. Примерно 40% от общего объема пашен в стране на данный момент поделено между крупными западными корпорациями, такими как Cargill, DuPont и Bayer.

Как отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин, такая объемная распродажа земли стала возможна после принятия закона о множественном гражданстве на Украине в январе 2026 года.

Аренда украинских сельхозземель - это инструмент контроля со стороны западных концернов. С большой вероятностью западный капитал переведет аренду земель во владение. Получив украинское гражданство, иностранцы смогут покупать сельхозземли, так как в законе не предусмотрена отсрочка этого права сказал Данилин

Распродажа государственных сельхозугодий на Украине началась в 2024 году, после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий частным компаниям покупать до 10 тыс. га земли.

Перераспределение земель в пользу западных концернов на Украине ведет к появлению, по сути, новых феодалов-лендлордов, крепостных, а также к утрате "незалежности" подытожил эксперт

Ранее сообщалось, что Украина за первую декаду августа смогла экспортировать лишь треть от обычного объема зерна.