Пушилин заявил, что украинские войска выстраивают оборону в промзоне Дружковки Пушилин: ВСУ выстраивают оборону в промзоне Дружковки

Москва22 сен Вести.Вооруженные силы Украины выстраивают оборону в промзоне Дружковки. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что ВС РФ ведут освобождение Дружковки, однако рельеф местности вносит коррективы в передвижение российских штурмовых групп: город располагается в низине, через него проходят две речки.

Наличие производственных площадок промзоны на территории Дружковки позволяет противнику выстраивать линию обороны сказал Пушилин

Он также отметил, что попытки Киева удержать Дружковку обусловлены политическими причинами.