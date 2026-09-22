Москва22 сенВести.Вооруженные силы Украины выстраивают оборону в промзоне Дружковки. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
Он отметил, что ВС РФ ведут освобождение Дружковки, однако рельеф местности вносит коррективы в передвижение российских штурмовых групп: город располагается в низине, через него проходят две речки.
Наличие производственных площадок промзоны на территории Дружковки позволяет противнику выстраивать линию оборонысказал Пушилин
Он также отметил, что попытки Киева удержать Дружковку обусловлены политическими причинами.