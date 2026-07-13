Пушилин рассказал, как проходит дозачистка Константиновки от боевиков ВСУ Пушилин: оставшиеся в Константиновке боевики ВСУ прячутся по подвалам

Москва13 июл Вести.В Константиновке продолжается дозачистка города от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), оставшиеся в северной и северо-восточной частях населенного пункта украинские военные "прячутся по подвалам". Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, российские подразделения в первую очередь концентрируют свое внимание на эвакуации гражданского населения из города, несмотря на непростые условия.

Также вычисляются отдельные разрозненные представители противника, которые также еще в северной и в северо-западной части там прячутся по подвалам. В общем, эта работа, дозачистка, продолжается сказал Пушилин

Ранее глава ДНР сообщил, что Константиновка серьезно повреждена, однако точная оценка ущерба станет известна после того, как город окончательно разминируют.