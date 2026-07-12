Пушилин сообщил о серьезных разрушениях в Константиновке Пушилин: Константиновка серьезна повреждена, но точную оценку дадут специалисты

Москва12 июл Вести.Константиновка серьезно повреждена, но точная оценка станет известна после того, как ее разминируют. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что специалисты оценят степень разрушений, когда их пустят в город.

Город очень серьезно поврежден, но окончательную оценку дадут специалисты после того, как будет возможность после разминирования туда их уже допустить цитирует Пушилина агентство

Ранее глава ДНР сообщил, что в Константиновке, освобожденной ВСУ РФ, осталось много тел украинских боевиков. Более точное количество станет известно позже, когда российские силы завершат обследование территории.