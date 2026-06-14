Пушилин сообщил о боях в центре Константиновки

Пушилин: бои идут в центре и промзоне Константиновки Пушилин сообщил о боях в центре Константиновки

Москва14 июн Вести.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о боях в районе Константиновки.

В районе самой Константиновки разворачиваются боевые действия основные, и от них зависит дальнейшее продвижение непосредственно к краматорско-славянской агломерации сказал он в видео, опубликованном в мессенджере MAX

По данным Пушилина, бои идут в центре города, в районе Горсовета, железнодорожной станции "Дмитриевка" и промзоны.

Кроме того, заявил глава ДНР, штурмовые группы успешно продвигаются в микрорайонах Красный октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что за минувшие сутки российские военнослужащие освободили 117 зданий в Константиновке. Активные наступательные действия в городе ведут штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса. В результате наступательных действий российские бойцы уничтожили до 90 военнослужащих ВСУ, 3 бронеавтомобиля и 20 пикапов.