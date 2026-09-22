Пушилин рассказал, зачем Киев тянет время в попытках удержать Дружковку Пушилин: попытки ВСУ удержать Дружковку являются политически мотивированными

Москва22 сен Вести.Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) удержать Дружковку обусловлены политическими причинами. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Все прекрасно понимают, что освобождение Дружковки – вопрос времени, подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Они [ВСУ] стараются все затянуть, по ряду причин. Но это вопрос не только военной целесообразности, это вопрос больше политики сказал Пушилин

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские бойцы закрепились сразу на двух новых участках у Дружковки.

Между тем офицер с позывным Салют отметил, что боевики ВСУ бросают на поле боя артиллерийские орудия западного производства при отступлении на алексеево-дружковском направлении.