ВСУ отступают от Дружковки и бросают в поле западную военную технику ВСУ бегут из района Дружковки, бросая в поле западные самоходки

Москва19 сен Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляют на поле боя артиллерийские орудия западного производства при отступлении на алексеево-дружковском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил офицер с позывным Салют.

Российские беспилотники (БПЛА) обнаруживают и поражают брошенную технику, отметил Салют.

ВСУ бросают орудия, в основном, натовские. Это все самоходки M109. Они их [в Алексеево-Дружковке] используют как "в последний путь", хорошо маскируют, какое-то время работают, а потом просто бросают. И мы их добиваем заявил Салют

Брошенные орудия неоднократно обнаруживали в Дружковке, Алексеево-Дружковке и на окраинах Константиновки. Украинским подразделениям становится все сложнее выводить технику из зоны боевых действий из-за работы российской дальнобойной артиллерии, заключил Салют.