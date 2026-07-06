Поддубный: ВСУ пытаются укрыться в частных домах, но это их не спасает

ВСУ пытаются укрыться в частном секторе Алексеево-Дружковки в ДНР Поддубный: ВСУ пытаются укрыться в частных домах, но это их не спасает

Москва6 июл Вести.Украинские боевики при бегстве используют частные дома в Алексеево-Дружковке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Он подчеркнул, что теперь, когда Константиновка под полным контролем российских войск, кадров с поражением сил противника, откатывающегося к ее северо-западным пригородам, будет все больше. По словам Поддубного, бойцы "Южной" группировки войск продолжают уничтожать живую силу ВСУ, не позволяя украинским формированиям создавать новые рубежи обороны.

Вот, малые группы живой силы противника пытаются укрыться в частных домах Алексеево-Дружковки. Они используют ту же тактику, что и при бегстве из Константиновки – постоянно меняют места дислокации, перебегая из дома в дом. Но это их уже не спасает от ударов российскими дронами и артиллерией. Территория всех населенных пунктов, примыкающих к Константиновке, под постоянным контролем нашей воздушной разведки. Работает 1442-й гвардейский мотострелковый полк написал он

Армия России с освобождением города Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) шагнула в "спальные районы" Вооруженных сил Украины, а киевский режим оказался в нокауте, заявил ИС "Вести" военный корреспондент бригады "Невский" Добровольческого корпуса Минобороны РФ Александр Сладков.