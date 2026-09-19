Российские войска закрепились на новых рубежах у Дружковки в ДНР Марочко: российские бойцы закрепились на новых рубежах под Дружковкой

Москва19 сен Вести.Российские войска закрепились сразу на двух новых участках у Дружковки в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Российские бойцы показывают "неплохую динамику" в продвижении, отметил эксперт.

Более активно в последние несколько суток российские военнослужащие действовали юго-восточнее и восточнее от Дружковки, где есть определенные успехи. Российские военнослужащие закрепились там на новых рубежах и позициях приводит ТАСС слова Марочко

Российские подразделения охватывают Дружковку с востока и запада, а также выдавливают украинских боевиков с южных позиций, заключил эксперт.