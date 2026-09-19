Москва19 сенВести.Российские войска закрепились сразу на двух новых участках у Дружковки в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.
Российские бойцы показывают "неплохую динамику" в продвижении, отметил эксперт.
Более активно в последние несколько суток российские военнослужащие действовали юго-восточнее и восточнее от Дружковки, где есть определенные успехи. Российские военнослужащие закрепились там на новых рубежах и позицияхприводит ТАСС слова Марочко
Российские подразделения охватывают Дружковку с востока и запада, а также выдавливают украинских боевиков с южных позиций, заключил эксперт.