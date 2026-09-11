ВС России захватывают стратегические высоты под Краматорском в ДНР Российская армия занимает стратегические высоты у Краматорска

Москва11 сен Вести.Российские войска наступают на Краматорск в Донецкой Народной Республике (ДНР) сразу с двух направлений - с юго-востока и северо-востока, захватывая стратегические высоты на этом участке фронта, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

На краматорском участке идут бои, отметил эксперт.

Российские военнослужащие развивают успех с направления населенного пункта Миньковка по направлению к Краматорску. Идут активные боевые действия как с юго-востока, так и с северо-востока от данного населенного пункта. Идут активные боевые действия по захвату стратегических высот на данном направлении приводит ТАСС слова Марочко

В украинской обороне на славянско-краматорском участке появились бреши, российские военные используют их для наступления, подчеркнул Марочко.