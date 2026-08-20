Марочко: Киев усиливает группировку ВСУ в Славянске и Краматорске Марочко: ВСУ перебрасывают подкрепление под Славянск и Краматорск

Москва20 авг Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают подкрепление в Славянск и Краматорск в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Наступление российской армии на Славянск ускорится после освобождения 18 августа населенного пункта Ореховатка в ДНР. Оперативная обстановка на славянско-краматорском участке для ВСУ ухудшается, поскольку российские войска каждый день проламывают украинскую оборону на этом направлении.

Сейчас командование украинской армии прикладывает максимум усилий для усиления группировки на славянско-краматорском направлении, подбрасывая на регулярной основе живую силу и технику. Также сейчас активизировалась и авиация на данном участке приводит ТАСС слова Марочко

В славянско-краматорской агломерации расположен один из ключевых и логистических центров ВСУ в Донбассе. Через этот центр проходят основные железнодорожные и автомобильные маршруты снабжения группировки противника в Донбассе.