Москва20 авгВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают подкрепление в Славянск и Краматорск в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.
Наступление российской армии на Славянск ускорится после освобождения 18 августа населенного пункта Ореховатка в ДНР. Оперативная обстановка на славянско-краматорском участке для ВСУ ухудшается, поскольку российские войска каждый день проламывают украинскую оборону на этом направлении.
Сейчас командование украинской армии прикладывает максимум усилий для усиления группировки на славянско-краматорском направлении, подбрасывая на регулярной основе живую силу и технику. Также сейчас активизировалась и авиация на данном участкеприводит ТАСС слова Марочко
В славянско-краматорской агломерации расположен один из ключевых и логистических центров ВСУ в Донбассе. Через этот центр проходят основные железнодорожные и автомобильные маршруты снабжения группировки противника в Донбассе.