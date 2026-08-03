Пушилин: боевики ВСУ превратили Славянскую ТЭС в мощный укрепрайон Глава ДНР сообщил, что ВСУ сделали мощный укрепрайон из Славянской ТЭС

Москва3 авг Вести.На славянско-краснолиманском направлении специальной военной операции идут ожесточенные бои на окраинах Николаевки, находящаяся в которой Славянская ТЭС превращена противником в мощный укрепрайон. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Славянско-краснолиманское направление - здесь идут ожесточенные бои и на окраинах уже самой Николаевки, а это населенный пункт, где находится Славянская ТЭС. Противник превратил ее в мощный укрепрайон и место базирования вооружения сказал Пушилин

Ранее военкор Владимир Разин сообщил ИС "Вести", что российские войска формируют финальный плацдарм для наступления на Краматорск и Славянск.