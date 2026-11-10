За два года в России рекордно вырос спрос на вахтовиков В Минтруде рассказали об увеличении количества вакансий на вахте

Москва10 ноя Вести.За два года количество вакансий для работников, занятых вахтовым методом, выросло на 100 тыс. позиций. Об этом рассказал директор Департамента занятости населения и трудовой миграции министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов в интервью ИС "Вести".

Мы видим, что за два года количество вакансий работников, занятых вахтовым методом, увеличилось примерно на 100 тыс. позиций. Так, в 2024 году это порядка 78 тыс. позиций, в 2025-м - 100 тыс. вакансий, а сейчас это примерно 185 тыс. вакансий сообщил Михаил Кирсанов

Вахта уже перестала быть уделом одиночек и исключительно суровых профессионалов. Сегодня это хорошо оплачиваемый и защищенный сегмент, что не может не привлекать в том числе молодежь.

Помимо районных коэффициентов и северных надбавок, предусмотренных Трудовым кодексом, для всех работников, занятых вахтовым методом, есть ряд гарантий. К ним относятся, например, оплачиваемые дни между вахтовым отдыхом, доставка работников от точки сбора к месту вахты и каждый день проезд к месту вахты и обратно отметил Михаил Кирсанов

Он добавил, что сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, согласно которому неиспользованные работником дни междувахтового отдыха не сгорают при увольнении, а компенсируются.