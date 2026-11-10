Москва10 нояВести.За два года количество вакансий для работников, занятых вахтовым методом, выросло на 100 тыс. позиций. Об этом рассказал директор Департамента занятости населения и трудовой миграции министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов в интервью ИС "Вести".
Мы видим, что за два года количество вакансий работников, занятых вахтовым методом, увеличилось примерно на 100 тыс. позиций. Так, в 2024 году это порядка 78 тыс. позиций, в 2025-м - 100 тыс. вакансий, а сейчас это примерно 185 тыс. вакансийсообщил Михаил Кирсанов
Вахта уже перестала быть уделом одиночек и исключительно суровых профессионалов. Сегодня это хорошо оплачиваемый и защищенный сегмент, что не может не привлекать в том числе молодежь.
Помимо районных коэффициентов и северных надбавок, предусмотренных Трудовым кодексом, для всех работников, занятых вахтовым методом, есть ряд гарантий. К ним относятся, например, оплачиваемые дни между вахтовым отдыхом, доставка работников от точки сбора к месту вахты и каждый день проезд к месту вахты и обратноотметил Михаил Кирсанов
Он добавил, что сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, согласно которому неиспользованные работником дни междувахтового отдыха не сгорают при увольнении, а компенсируются.