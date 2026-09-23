Москва23 сен Вести.Многие вакансии, которые сейчас размещаются на специализированных порталах, связаны не с нехваткой людей, а с желанием работодателя заменить дорогого сотрудника на более дешевого. Таким мнением с ИС "Вести" поделился руководитель кадрового агентства, эксперт по подбору персонала Илья Варакин.

Он добавил, что когда лично размещает вакансии, то получает большое количество откликов, что говорит о достаточном количестве людей на рынке труда.

Я выкладываю вакансии, я получаю по двести, по триста, иногда по 400 откликов. То есть люди есть. … Например, на каком-нибудь Сахалине идет стройка, и там надо срочно 300 сварщиков. Вот их бывает сложнее собрать. … То есть я не скажу, что сейчас есть какой-то прямо очень жесткий кадровый голод. Наоборот, есть нехватка хорошей высокооплачиваемой работы. Многие вакансии, которые сейчас размещены, - это вакансии не от нехватки людей, а от того, что пытаются текущих дорогих заменить на новых, более дешевых. Поэтому все, что мы сейчас видим с точки зрения статистики, это не все про нехватку, это больше про оптимизацию рассказал Варакин

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