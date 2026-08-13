В SuperJob сообщили, какие отрасли больше всего нуждаются в кадрах

В SuperJob назвали отрасли с самым большим дефицитом кадров В SuperJob сообщили, какие отрасли больше всего нуждаются в кадрах

Москва13 авг Вести.Больше всего в кадрах сейчас нуждаются розничная торговля, а также промышленность и строительство. О тенденциях на рынке труда в интервью ИС "Вести" рассказала руководитель Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Она отметила, что за последние два года число вакансий в РФ сократилось на треть, тогда как количество резюме увеличилось в полтора раза. При этом работодателям не стало проще искать специалистов, добавила Голованова.

В персонале сейчас больше всего нуждается розничная торговля. И надо понимать, что эта ситуация традиционна для российского рынка труда трех последних десятилетий. За исключением последних двух лет, когда первые два места занимали промышленность и строительство. Промышленность, хотя и потеряла лидерство по спросу, остается на втором месте, и отрасли по-прежнему нужны квалифицированные кадры, в первую очередь инженеры и рабочие сообщила руководитель исследовательсного центра

Она отметила, что трудности с подбором персонала связаны с несоответствием спроса и предложений на рынке труда.

Например, в том же ретейле большинство вакансий не требует опыта работы, а большинство кандидатов — люди в этой профессии опытные, со стажем от шести лет. И соответственно, они претендуют на более высокий доход… В промышленности и строительстве, например, для ИТР (инженерно-технических работников – прим. ред.) больше вакансий с требованиями к опыту от года до шести, но среди соискателей инженерных должностей в производстве больше молодых специалистов добавила Голованова

Она отметила, что в целом соискатель чувствует себя спокойно на рынке труда и не испытывает тревог относительно поиска работы.

Это во многом следствие распространения платформенной занятости. Почти четверть россиян подрабатывает. При этом сами подработки становятся более сжатыми по времени, но более доходными отметила эксперт

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщал, что в вузах России на первое место по интересу со стороны абитуриентов выходят инженерные специальности, а также специальности, связанные информационными технологиями, математикой и естественными науками.