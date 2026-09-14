Маркетолог рассказала, в каких сферах в России продолжат расти зарплаты Эксперт Градусова заявила о завершении эпохи "зарплатной гонки" в России

Москва14 сен Вести.Период повсеместной "зарплатной гонки" в России подошел к концу: работодатели больше не повышают оклады всем сотрудникам подряд. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила маркетолог Елена Градусова.

По ее словам, в августе рынок труда продемонстрировал замедление роста доходов: на одну вакансию приходилось уже 8,7 резюме при среднем зарплатном предложении около 90 тысяч рублей. В текущих условиях компании готовы переплачивать не за статус должности, а за редкие прикладные навыки.

Исключением остаются сегменты розничной торговли и рабочих профессий — там дефицит кадров сохраняется, и стоимость специалистов продолжит увеличиваться.