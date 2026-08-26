Москва26 авг Вести.С каждым годом все больше женщин в России решают связать свой профессиональный путь с рабочими специальностями. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель директора департамента по подбору персонала группы компаний UNITY Болеслав Каленский.

Из года в год тренд растет с точки зрения женщин [в] рабочих специальностях, сварщиков и так далее. Все больше и больше. Если пару лет назад это где-то порядка 2,5% было [трудоустроено], то сейчас прогнозируется 4-5%. Прямого запрета на работу сварщиком для женщин нет, поэтому популярность растет. Порой встречаются женщины-водители на карьерных самосвалах, на огромных "Белазах" рассказал специалист

Ранее была названа рабочая специальность в России, за которую предлагают свыше 200 тысяч рублей. Столь высокий уровень дохода связан с дефицитом кадров в данной отрасли.