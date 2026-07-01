Москва1 июл Вести.До понижения ключевой ставки количество вакансий на рынке труда будет сокращаться. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился руководитель кадрового агентства, эксперт по подбору персонала Илья Варакин.

Он рекомендовал не менять место работы до того момента, пока ключевая ставка не будет снижена.

До того, как ставка понизится, у нас рынок оптимизируется. Поэтому будет все больше и больше людей, которые подрабатывают. Будет все больше и больше людей, которые уходят из одной профессии в другую, чтобы перепрофилироваться и начать карьеру заново. Будет все больше и больше проб платформенной занятости, чтобы посмотреть, что там можно найти еще. И так мы будем жить до следующего года. Поэтому всем, кто подумывает менять работу, очень не советую - продержитесь, пока ставка не изменится, потому что вакансий на рынке становится меньше, зарплаты падают. Это не пугалки, это просто реальность экономики. Сейчас пока идет оптимизация. И как только ставка упадет, так сразу у нас сильно начнет раскручиваться экономика, и вакансий станет больше рассказал Варакин

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил о переохлаждении российской экономики. Он также призвал к снижению ключевой ставки.