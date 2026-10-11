Исследование: больше всего вакансий в России в ретейле и промышленности

Исследование: самые востребованные профессии в России в ретейле и промышленности Исследование: больше всего вакансий в России в ретейле и промышленности

Москва11 окт Вести.По итогам сентября в России наибольшее число вакансий наблюдалось в ретейле, промышленности, строительстве, логистике, туризме и общепите. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob, которые приводит РИА Новости.

В целом по рынку труда РФ сейчас больше всего вакансий в следующих сферах: ретейл, промышленность, строительство, логистика и "туризм, гостиницы, общественное питание" говорится в публикации

Самыми востребованными в ретейле являются продавцы, кассиры и администраторы магазинов. В промышленности преобладали вакансии технологов, конструкторов и механиков, а также слесарей, машинистов спецтехники и операторов станков и производственных линий.

В транспорте и логистике требуются водители грузовых автомобилей, комплектовщики и кладовщики, а в сфере общественного питания – официанты, бармены, повара и кухонные работники. В строительстве наибольший спрос на инженеров, конструкторов, электромонтажников, машинистов спецтехники и сварщиков.

Ранее сообщалось, что поиск новой работы стал занимать у россиян больше времени, чем ранее на фоне на фоне замедления экономики и оптимизации численности персонала.