Более 13,3% ищущих работу россиян не могут трудоустроиться 12 месяцев

Поиск новой работы стал занимать у россиян больше времени Более 13,3% ищущих работу россиян не могут трудоустроиться 12 месяцев

Москва29 сен Вести.Поиск новой работы стал занимать у россиян больше времени, об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в разговоре с KP.RU.

Найти работу стало сложнее. По данным Росстата, около 13,3% россиян не могут трудоустроиться 12 месяцев и более - для сравнения, год назад таких соискателей было 9,7% говорится в материале

Сафонов связал это с тем, что работодатели на фоне замедления экономики стали оптимизировать численность персонала. Свободных вакансий появляется меньше, потому что компании сокращают штат или просто перестали активно нанимать.

По словам эксперта на поиск работы влияет несколько факторов. Во-первых, общая экономическая турбулентность и снижение темпов роста. Во-вторых, высокая ключевая ставка ЦБ: заемные средства дорожают, из-за чего бизнесу приходится урезать расходы, в том числе на персонал. В-третьих, на ситуацию влияют структурные сдвиги - например, цифровизация, которая меняет потребность в некоторых специальностях.

Сафонов также отметил, что компании часто действуют поэтапно: сначала прекращают набор, потом сокращают штат, а затем перераспределяют функции между оставшимися сотрудниками.

Молодежь без опыта проигрывает конкуренцию более опытным специалистам отметил эксперт

Также сложнее приходится женщинам: работодатели порой опасаются предоставлять им определенные гарантии (отпуска, декрет и командировки), что воспринимается как дополнительные риски и расходы.

Ранее сообщалось, что вакансии для студентов начали размещать аферисты под видом работодателей. Уточняется, что мошенники якобы принимают на работу соискателей, после чего предлагают оформить зарплатную карту и воруют данные.