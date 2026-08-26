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На рынке труда в России сократилось число вакансий на 18%

Число вакансий на российском рынке труда сократилось На рынке труда в России сократилось число вакансий на 18%

Москва26 авг Вести.Число вакансий на рынке труда в России сократилось на 18% к концу августа, сообщили ТАСС аналитики сервиса SuperJob.

Сокращение спроса на персонал наблюдается практически во всех отраслях.

В целом по рынку труда РФ вакансий стало меньше на 18%. Сокращение спроса на персонал характерно практически для всех отраслей, однако процент снижения отличается говорится в сообщении

По данным сервиса, в топ-5 сфер деятельности, с наибольшим сокращением количества вакансий, входят строительство, проектирование и недвижимость (-18%), промышленность и производство (-17%), туризм, гостиницы, общественное питание (-15%), ретейл (-14%), транспорт, логистика, склады и внешнеэкономическая деятельность (-10%).

Ранее SuperJob сообщал, что нужда в сотрудниках возникает сильнее всего в розничной торговле, что является нормой для российского рынка труда трех последних десятилетий. На втором месте — промышленность, которая нуждается в квалифицированных кадрах.