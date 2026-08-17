В России мужчины скрывают поиски работы от начальства чаще, чем женщины

Исследование: мужчины чаще скрывают поиск новой работы от руководства В России мужчины скрывают поиски работы от начальства чаще, чем женщины

Москва17 авг Вести.В России мужчины ищут новую работу в тайне от руководства чаще, чем женщины. Это следует из исследования SuperJob, которое есть в распоряжении ТАСС.

Большинство тех, кто ищет работу, не увольняясь с предыдущего места, не делает из этого тайны (53%). Сознательно утаивал от начальства попытки трудоустройства 31% опрошенных. Мужчины "шифруются" чаще, чем женщины (33% и 29% соответственно) говорится в сообщении

Согласно материалам, искать новое место, еще не уволившись со старой работы, приходилось 70% россиян. И лишь 30% опрошенных никогда этого не делали.

По мнению экспертов, большинство работодателей с пониманием относятся к сотрудникам, которые параллельно ищут альтернативу. Однако некоторые компании отслеживают активность действующих работников на сайтах с вакансиями. Особенно такая практика распространена в сферах, где ценность специалистов очень высока.