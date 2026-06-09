Москва9 июнВести.Около половины российских работодателей стремятся вернуть бывших сотрудников. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob, которое опубликовано агентством ТАСС.
Российские работодатели активизировали попытки вернуть бывших сотрудников: за последний год такие приглашения направляли 48% компаний, еще год назад их было 32%уточняется в публикации
Среди тех компаний, которые звали сотрудников обратно, лишь 14% сообщили, что вернулись на работу все, кому предлагали. Большинству предприятий (67%) удалось вернуть несколько человек. В то же время 19% работодателей не смогли заинтересовать своих бывших работников.
Опрос проводился с 1 по 14 мая 2026 года среди 1 000 респондентов.