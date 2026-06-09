Российские компании стали чаще возвращать бывших работников Исследование: почти половина компаний в РФ пытаются вернуть бывших сотрудников

Москва9 июн Вести.Около половины российских работодателей стремятся вернуть бывших сотрудников. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob, которое опубликовано агентством ТАСС.

Российские работодатели активизировали попытки вернуть бывших сотрудников: за последний год такие приглашения направляли 48% компаний, еще год назад их было 32% уточняется в публикации

Среди тех компаний, которые звали сотрудников обратно, лишь 14% сообщили, что вернулись на работу все, кому предлагали. Большинству предприятий (67%) удалось вернуть несколько человек. В то же время 19% работодателей не смогли заинтересовать своих бывших работников.

Опрос проводился с 1 по 14 мая 2026 года среди 1 000 респондентов.