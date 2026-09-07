Назван средний срок поиска работы у женщин и мужчин в России в июле Росстат: женщины в РФ тратят 5,6 месяца на поиск работы, мужчины – 4,4 месяца

Москва7 сен Вести.В России у женщин в среднем уходит 5,6 месяца на поиск работы, у мужчин – 4,4 месяца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на анализ данных Росстата.

Уточняется, что соответствующие данные зафиксированы в июле текущего года.

Средняя продолжительность поиска работы безработными... у женщин составила 5,6 месяца, у мужчин – 4,4 месяца говорится в сообщении

Ранее заместитель директора департамента по подбору персонала кадрового холдинга UNITY Болеслав Каленский рассказал, что нынешнее состояние российского рынка труда характеризуется пониженным спросом на сотрудников почти во всех ключевых сферах. По словам эксперта, компании осторожнее принимают решения о запуске новых проектов и экономят на расширении штата.