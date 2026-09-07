Москва7 сенВести.Средняя продолжительность рабочего дня в РФ в первой половине 2026 года снизилась на 0,5% по сравнению в аналогичным периодом прошлого года и составила 7,39 часа, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
Средняя фактическая продолжительность рабочего дня в I полугодии 2026 года составила 7,39 часа и была ниже, чем в I полугодии 2025 года, на 0,5%отмечается в докладе Росстата о социально-экономическом положении России в январе-июле 2026 года
При этом самым коротким рабочий день был работников в сфере добычи угля (6,77 часа), производства мебели (6,98) и деятельности воздушного и космического транспорта (6,43).