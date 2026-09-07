Россияне в 2027 году будут работать 247 дней

Специалисты в России выяснили, сколько рабочих дней будет в 2027 году Россияне в 2027 году будут работать 247 дней

Москва7 сен Вести.У россиян, которые трудятся по пятидневке, в 2027 году будет 247 дней рабочих дней, сообщила РИА Новости эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова.

Согласно производственному календарю, в следующем году при пятидневной рабочей неделе россиянам предстоит отработать 247 дней сказала Медякова

Ранее россиянам рассказали, что осенью 2026 года выгоднее всего брать отпуск в сентябре или октябре, когда в каждом месяце по 22 рабочих дня.