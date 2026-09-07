Москва7 сенВести.У россиян, которые трудятся по пятидневке, в 2027 году будет 247 дней рабочих дней, сообщила РИА Новости эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова.
Согласно производственному календарю, в следующем году при пятидневной рабочей неделе россиянам предстоит отработать 247 днейсказала Медякова
Ранее россиянам рассказали, что осенью 2026 года выгоднее всего брать отпуск в сентябре или октябре, когда в каждом месяце по 22 рабочих дня.