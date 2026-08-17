Россиянам рассказали, сколько дней они будут работать и отдыхать в сентябре

Рабочие и выходные: сколько дней россиянам предстоит трудиться в сентябре Россиянам рассказали, сколько дней они будут работать и отдыхать в сентябре

Москва17 авг Вести.Гражданам России в сентябре 2026 года предстоит работать 22 дня, а отдыхать - восемь дней, заявила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова в интервью РИА Новости.

Так, для россиян с пятидневной рабочей неделей начало осени представляет собой пример стандартного трудового месяца - 30 календарных дней, из которых восемь дней - выходные, а 22 дня - рабочие. Общее количество рабочих часов составит 176.

В сентябре нет государственных праздников, поэтому дополнительные выходные или сокращенные предпраздничные дни не предусмотрены, уточнила Медякова.

Календарь выходных и праздников на текущий год утвержден правительством в сентябре 2025 года.