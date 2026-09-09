Москва9 сен Вести.В России следует изменить подход к профессиональной ориентации молодежи и перевести ее в цифровой вид. Об этом ИС "Вести" заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов.

Он отметил, что сейчас подход к профориентации формальный.

Ну, вот в основном суть современной профориентации сводится к тестированию будущих работников, которые будут выходить на рынок труда с точки зрения, так сказать, вот соотносимости с той или иной профессией. На самом деле, зачастую, это достаточно формальный подход сказал Сафонов

Также эксперт назвал критерии, которые, по его мнению, следует закладывать в работу такой цифровой платформы.

В принципе, нам нужно переходить все-таки к цифровой системе ориентации молодежи на выбор будущей профессии, такой своеобразный цифровой навигатор. И здесь должны быть определенные критерии, которые заложены в работу такой цифровой платформы. В первую очередь это, конечно, на сколько быстро найдет человек после окончания вуза или колледжа себе работу. Второе, это крайне важный такой показатель, правильно ориентирующий молодого человека — это уровень заработной платы, который он может получать в момент входа на рынок труда и потом там, через год, через два, через три… И вот здесь опять же важно, так сказать, информация, которая должна поступать от того же самого Роструда, Центр занятости по количеству сокращаемых рабочих мест по профессии пояснил он

Экономист порекомендовал делать акцент на актуальных профессиях.

Лучше уже говорить о тех профессиях, которые развиваются, где вот есть создание рабочих мест. Либо по крайней мере формировать как раз вот в этой системе цифровой такую карту, тепловую, где тепло, да, где есть рабочие места, чтобы опять же молодой человек видел, куда он может поехать в случае, если по этой профессии он не нашел работу в своем регионе добавил Сафонов

Также он порекомендовал делать акцент на актуальных профессиях.

Лучше уже говорить о тех профессиях, которые развиваются, где вот есть создание рабочих мест. Либо по крайней мере формировать как раз вот в этой системе цифровой такую карту, да, тепловую, да, где тепло, да, где есть рабочие места, чтобы опять же молодой человек видел, куда он может поехать в случае, если по этой профессии он не нашел работу в своем регионе объяснил Сафонов

По его словам, при необходимых усилиях со стороны Минтруда создать такую цифровую карту возможно. У ведомства есть все необходимые для этого полномочия и информация.

Ранее сообщалось, что молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет могут рассчитывать на зарплату до 70 тысяч рублей. Об этом заявил заместитель генерального директора "Работа.ру" Александр Ветерков. Также он отметил, что молодые люди ищут офисные, гибкие и престижные позиции, а интерес работодателей смещен в сторону массовых и технических профессий, где нужен опыт, дисциплина и готовность к жестким условиям.