Сафонов: чтобы понравиться боту при поиске работы, нужно адаптировать резюме

Эксперт рассказал, как пройти отбор чат-ботов при поиске работы Сафонов: чтобы понравиться боту при поиске работы, нужно адаптировать резюме

Москва30 июн Вести.Чтобы успешно пройти первичный отбор при устройстве на работу через чат-бота и получить приглашение на собеседование, соискателям необходимо максимально адаптировать резюме под требования вакансии. Об этом KP.RU рассказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Сегодня, указывается в материале, автоматизация отбора кандидатов с помощью ИИ становится все популярнее. Эксперт объяснил, что распознать чат-бота можно по мгновенным ответам, шаблонным вопросам, игнорированию контекста и круглосуточной активности.

Чат-бот действует с алгоритмом, и критерий отбора для него – четкое соответствие ответов сути вакансии подчеркнул Сафонов

По словам специалиста, боты оценивают кандидатов по четкому соответствию требованиям работодателя, поэтому важно использовать ключевые слова из описания вакансии и избегать размытых формулировок.

Надо изучить вакансию и четко следовать тому, что там написано. Убрать всю ненужную информацию и привести резюме в полное соответствие требованиям сказал Сафонов

Он также отметил, что в резюме следует указывать конкретные достижения и подтверждать квалификацию документами. Кроме того, специалист посоветовал не оценивать компанию по боту.

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