Как устроиться на работу без опыта: советы юриста Юрист Русяев: людям без опыта к резюме нужно приложить сопроводительное письмо

Москва9 авг Вести.Людям без опыта работы к своему резюме нужно приложить сопроводительное письмо, заявил NEWS.RU юрист, бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.

Он также посоветовал не стесняться указывать в резюме места подработок, даже если они не имеют отношения к желаемой профессии.

К резюме без стажа обязательно нужно сопроводительное письмо на несколько предложений о том, почему выбрана именно эта компания и какую задачу из вакансии кандидат уже делал сказал он

Эксперт также обратил внимание на то, что у рекрутера на первичное знакомство с резюме уходит не более семи секунд — за это время он пытается понять, подходит ли кандидат под описание вакансии. При этом отсутствие опыта, по его словам, само по себе не отпугивает. Важнее всего — убрать из заголовка обтекаемые формулировки, такие как "готов к чему угодно", и четко указать должность, на которую претендует соискатель.

Формулировка вроде ответственный и коммуникабельный не значит ничего, потому что так о себе пишут все... Учебу тоже можно превратить в опыт. Курсовая и диплом почти всегда содержат работу, которая в компании стоит денег, будь то разбор рынка, расчет сметы, опрос аудитории. То же касается практики резюмировал юрист

При этом использование одного и того же универсального резюме на разные вакансии является неверной стратегией, считает директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко. По ее мнению, резюме нужно адаптировать под каждую вакансию, подчеркивая навыки и умения, важные для конкретной позиции.