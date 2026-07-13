Эксперт рассказала, как правильно откликаться на вакансии Эксперт Хрипченко: одно резюме для отклика на разные позиции использовать нельзя

Москва13 июл Вести.Использование одного и того же универсального резюме для отклика на разные вакансии является неверной стратегией, сообщил ТАСС со ссылкой на директора по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анну Хрипченко.

Главная ошибка – использовать одно универсальное резюме для отклика на совершенно разные позиции отметила она

Хрипченко считает, что резюме нужно адаптировать под каждую вакансию, подчеркивая навыки и умения, важные для конкретной позиции. Так, для устройства на руководящую должность важно сделать акцент на управленческих и стратегических задачах.