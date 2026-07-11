Минтруд объяснил, как переобучать и удерживать сотрудников зрелого возраста Минтруд рекомендовал для кадров 50+ наставничество и спецграфик

Москва11 июл Вести.Министерство труда разработало рекомендации для работодателей по взаимодействию с сотрудниками старше 50 лет. Как выяснил РБК, документ затрагивает вопросы найма, переобучения и выстраивания карьерных траекторий для этой возрастной категории.

В ведомстве обращают внимание, что у таких работников имеются определенные ограничения - физического и психологического характера, а также связанные с более медленным освоением новых технологий, и призывают компании принимать эти факторы во внимание при формировании кадровой политики.

Главная цель этих рекомендаций - помочь работникам и соискателям в самореализации, а работодателям - выстроить работу с со старшими сотрудниками в том числе с учетом их конкурентных преимуществ пояснили РБК в Минтруде

Ведомство предложило пересмотреть подходы к найму. В частности, речь идет об отказе от формулировок в вакансиях, которые могут восприниматься как дискриминационные, адаптации каналов привлечения кандидатов, обучении HR-специалистов эффективному взаимодействию с соискателями старшего возраста, а также о применении методов слепого скрининга резюме.

Помимо этого, в документе прописан ряд возможных карьерных направлений для таких работников - среди них наставнический и экспертный треки. Отдельный раздел рекомендаций посвящен переобучению сотрудников 50 лет и старше с учетом специфики данной группы.

По информации Росстата, в 2026 году доля занятых в российской экономике работников в возрасте от 50 лет составляла 30%. Наиболее высок этот показатель среди руководителей - более трети, а также среди специалистов среднего и высшего уровня квалификации - свыше четверти.

Как отметила в разговоре с РБК директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко, появление рекомендаций Минтруда по взаимодействию с сотрудниками "50+" фактически стало признанием той реальности, в которой все живут сегодня, а ключевым признаком которой является нехватка кадров.

Ранее эксперт назвала скрытые причины отказов при приеме на работу, среди которых может быть и возраст соискателя.