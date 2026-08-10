Эксперт Захаров рекомендовал зумерам не наглеть при поиске работы Эксперт Захаров: зумерам не следует наглеть при поиске работы

Москва10 авг Вести.Основатель портала SuperJob Алексей Захаров заявил, что зумерам не стоит наглеть во время поиска высокооплачиваемой работы.

По его словам, зарплатные ожидания соискателя должны соответствовать уровню его образования и подготовки.

Уровень наглости не влияет на конечный результат. При этом бывает и что работу ищут месяцами, это означает только одно - человек все делает неправильно. Либо за мои навыки предлагают 50 тыс., а я хочу 500 и продолжаю искать. Ну ищи. Если мне просто нужна какая-то работа, курьером можно устроиться за пять минут сказал он в интервью НСН

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что региональным властям нужно помочь молодежи в желании жить и заниматься трудовой деятельностью в родных городах и селах.