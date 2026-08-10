Москва10 авгВести.Основатель портала SuperJob Алексей Захаров заявил, что зумерам не стоит наглеть во время поиска высокооплачиваемой работы.
По его словам, зарплатные ожидания соискателя должны соответствовать уровню его образования и подготовки.
Уровень наглости не влияет на конечный результат. При этом бывает и что работу ищут месяцами, это означает только одно - человек все делает неправильно. Либо за мои навыки предлагают 50 тыс., а я хочу 500 и продолжаю искать. Ну ищи. Если мне просто нужна какая-то работа, курьером можно устроиться за пять минутсказал он в интервью НСН
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что региональным властям нужно помочь молодежи в желании жить и заниматься трудовой деятельностью в родных городах и селах.