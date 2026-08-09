Депутат ГД РФ Мажуга рассказал о платформе для записи на целевое обучение

Депутат Госдумы рассказал о платформе для записи на целевое обучение Депутат ГД РФ Мажуга рассказал о платформе для записи на целевое обучение

Москва9 авг Вести.Благодаря Госдуме в РФ функционирует платформа "Работа в России", которая позволяет абитуриенту выбрать интересующего работодателя для заключения с ним целевого договора. Об этом ИС "Вести" рассказал первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Сегодня благодаря поправкам, принятым Госдумой, функционирует платформа под названием "Работа в России". Там абитуриент может выбрать интересующего работодателя, регион, позицию, будущую заработную плату, определиться, куда он хочет поехать, подать заявление и заключить целевой договор объяснил Александр Мажуга

По мнению министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, целевое обучение является идеальным вариантом для распределения бюджетников; это гарантированное трудоустройство молодежи после завершения обучения.

Заявки под целевые квоты могут формировать и работодатели. В этом году заявки подали больше 12 тысяч предприятий.