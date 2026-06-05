Котяков рассказал об изменениях в целевом наборе на обучение В Минтруде рассказали об изменениях в целевом наборе на обучение

Москва5 июн Вести.За последние два года организация обучения студентов в РФ была серьезно трансформирована. Об этом ИС "Вести" рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Сегодня он [инструмент] является открытым конкурсным набором ребят на конкретные места, которые предлагают работодатели. Сегодня на портале "Работа в России" есть возможность работодателям сформировать заявки под целевые квоты на обучение, а ребятам из любого уголка страны подать соответствующие документы … В этом году уже заявки на целевые квоты подало 12,5 тысяч предприятий. А если посмотреть на прием, именно заключение договора с ребятами по результатам приемной кампании, то, например, в прошлом году это было на 17 тысяч ребят больше, чем позапрошлом. То есть инструмент за счет своей открытости, достаточно понятной прозрачности механизма зачисления набирает популярность сказал Котяков

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ сделал прогноз кадровой потребности на ближайшие семь лет.