Москва30 июл Вести.Соискатели порой месяцами не могут найти работу, хотя, вроде бы, подходят по всем параметрам и даже успешно прошли собеседование. Дело в том, что современный рынок труда во многом стал фантомным - сайты для поиска работы заполонили вакансии-пустышки. Из всего многообразия предложений реальны лишь 10–30%. Эксперты, которых опросил МК.RU, объяснили как и почему это происходит.

Официальная статистика по доле "пустых" вакансий в России не ведется, однако косвенные показатели говорят о высокой конкуренции. Например, по данным за апрель 2026 года, на одну вакансию приходится более 10 соискателей. Оценка экспертов, что реальных предложений лишь 10–30% от общего числа, является профессиональным суждением, отражающим перегретый рынок. Подтвердить цифру сложно, но проблема массовая: кандидаты тратят время на отклики в никуда, что делает каждую неактуальную вакансию крайне болезненной для соискателей отметила Татьяна Ушкац эксперт экономического факультета РУДН

По словам HR-эксперта Екатерины Боровец, есть проблема качества вакансий, но делать вывод, что 70-90% рынка — фикция, было бы сильным преувеличением. Скорее речь идет о том, что часть вакансий: либо находится на финальной стадии закрытия, либо открыта под кадровый резерв для делающих его компаний, либо размещена для мониторинга рынка. Возможно также, что часть вакансий дублируется на разных площадках или временно заморожена из-за изменений в бизнесе.

По словам независимого эксперта в области управления персоналом Алевтины Андреевой, цифры на крупнейших российских сайтах по поиску работы впечатляют. Если раньше одну вакансию одновременно смотрели 3–5 человек, максимум 10, то теперь счетчик показывает 500 и более просмотров.

Рекрутер, открывающий позицию, получает до тысячи откликов в сутки: он физически не может качественно обработать такой массив откликов. Когда соискатель не получает ответа, он склонен думать, что вакансия фейковая. Но в большинстве случаев это не так. Просто рекрутер не справляется с воронкой поступающих за сутки резюме. Он вынужден просматривать лишь верхний слой резюме, до которого "дотягивается", имея ограниченное время и ресурсы. Остальные сотни людей остаются в «черной дыре» не из-за злого умысла, а из-за банального отсутствия пропускной способности отметила эксперт

Зачастую природа вакансий-пустышек прагматична. Эксперт приводит в пример два кадровых "фокуса".

Во-первых, компании публикуют вакансии, чтобы провести срез рынка для определения уровня и актуальности текущих заработных плат, а также и направлений и уровней должностей.

Во-вторых, в условиях турбулентности рынка, многие HR-специалисты уходя из найма начинают работать на себя, оказывая консалтинговые услуги. Публикация типовых вакансий становится способом нарастить свою клиентскую базу через сбор уникальных и релевантных рынку резюме.

Однако есть еще третья причина, о которой не принято говорить вслух - сбой матрицы. Рынок труда во многом делает ставку на искусственный интеллект. Но бот по фильтрации кандидатов часто ломаются, уходя в бесконечные циклы повторов сценариев.

Соискатели сталкиваются с абсурдными ситуациями: бот приветствует вас, вы отвечаете, и он снова пишет "Здравствуйте", либо вопросы закольцовываются и бот просто выходит из чата. Диалог не клеится, алгоритм зависает, и доступ к вакансии блокируется. Вы не можете трудоустроиться не потому, что вы не подходите, а потому что "цифровой швейцар" сошел с ума пояснила Андреева

Именно поэтому все чаще крупные компании и рекрутеры начинают возвращаться к ручному подбору персонала и прямым рекомендациям.

По словам Екатерины Боровец, гарантированного способа распознать вакансии-пустышки нет, но есть признаки, которые должны насторожить.

Первый сигнал - вакансия регулярно переоткрывается.

Второй сигнал - слишком размытое описание обязанностей и требований.

Третий сигнал - отсутствие конкретики по задачам, структуре команды и ожиданиям от сотрудника.

Четвертый сигнал - публикация вакансии на протяжении нескольких месяцев подряд без обновлений.

Пятый сигнал - HR-специалист не может объяснить вам, почему открыта позиция и какую бизнес-задачу она решает.

Чтобы быстро и эффективно найти работу кандидатам нужно смотреть не только на сайты по поиску работы. Сегодня наиболее эффективная стратегия поиска работы включает: прямые обращения в компании и профессиональные сообщества; рекомендации коллег и отраслевые мероприятия; работу с бывшими работодателями и партнерами.