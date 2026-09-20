Вакансии для студентов могут быть опубликованы злоумышленниками Мошенники начали притворяться работодателями, чтобы обмануть студентов в России

Москва20 сен Вести.Вакансии для студентов начали размещать аферисты под видом работодателей, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Уточняется, что мошенники якобы принимают на работу соискателей, после чего предлагают оформить зарплатную карту и воруют данные.

Мошенники в соцсетях и городских каналах публикуют вакансии "наборщик текста", "помощник модератора карточек маркетплейсов", "оператор верификации анкет на 2-3 часа в день" с гибким графиком для студентов рассказали в "Мошеловке"

Так, после прохождения дистанционного собеседования юному соискателю сообщают, что он принят, и отправляют ссылку для оформления корпоративной зарплатной карты, которая оказывается фишинговой. После ввода личных данных и банковских реквизитов деньги с счета похищаются, а персональные счета используются в качестве дропперских цепочек.