Москва20 сенВести.Вакансии для студентов начали размещать аферисты под видом работодателей, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы "Мошеловка" Народного фронта.
Уточняется, что мошенники якобы принимают на работу соискателей, после чего предлагают оформить зарплатную карту и воруют данные.
Мошенники в соцсетях и городских каналах публикуют вакансии "наборщик текста", "помощник модератора карточек маркетплейсов", "оператор верификации анкет на 2-3 часа в день" с гибким графиком для студентоврассказали в "Мошеловке"
Так, после прохождения дистанционного собеседования юному соискателю сообщают, что он принят, и отправляют ссылку для оформления корпоративной зарплатной карты, которая оказывается фишинговой. После ввода личных данных и банковских реквизитов деньги с счета похищаются, а персональные счета используются в качестве дропперских цепочек.