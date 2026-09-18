В "Лаборатории Касперского" рассказали о поддельных сайтах на тему выборов в ГД

"Лаборатория Касперского": аферисты создают фишинговые сайты на тему выборов В "Лаборатории Касперского" рассказали о поддельных сайтах на тему выборов в ГД

Москва18 сен Вести.Мошенники создают фишинговые сайты, якобы связанные с выборами в Государственную Думу в 2026 году. Об этом предупредили в "Лаборатории Касперского".

При этом используются две схемы, позволяющие аферистам получить доступ к аккаунтам пользователей. Первая – это опрос с призами.

Пользователю предлагают пройти "анонимный опрос" из шести вопросов и поучаствовать в розыгрыше смартфонов, сертификатов маркетплейсов и денежных призов. Для участия нужно зарегистрироваться через мессенджер — указать имя и номер телефона, а затем ввести полученный код сообщается на канале "Лаборатории Касперского" в MAX

С этого момента у мошенников есть доступ к аккаунту жертвы, и они могут использовать его для других схем.

Другой вариант – поддельное онлайн-голосование. Жертве предлагают ввести данные паспорта или номер СНИЛС, чтобы поучаствовать в выборах онлайн, а после этого появляется сообщение о взломе аккаунта. Затем мошенники звонят и продолжают обман уже под предлогом взлома аккаунта.