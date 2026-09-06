Мошенники представляются бухгалтерами и присылают письма о повышении зарплат

Мошенники рассылают письма от имени бухгалтеров о повышении зарплат Мошенники представляются бухгалтерами и присылают письма о повышении зарплат

Москва6 сен Вести.Аферисты начали отправлять сообщения якобы от бухгалтерии с требованием заполнить бланк индексации зарплаты из-за повышения МРОТ. Об этом предупредил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, передает ТАСС.

К данному письму мошенники прикрепляют вредоносный файл или фишинговую ссылку с инициалами сотрудника. При этом сообщение выглядит как обычное рабочее поручение, похожее на привычную внутреннюю переписку.

Сотруднику приходит сообщение якобы от бухгалтерии: из-за повышения МРОТ нужно срочно заполнить вторую страницу бланка индексации и вернуть документ сегодня до определенного времени отмечается в сообщении

К письму мошенники могут прислать ссылку, которая приведет на фишинговую страницу. Там попросят ввести логин, пароль или код подтверждения. Файл может использоваться для установки вредоносного ПО на рабочее устройство.

Особенно стоит насторожиться, если сообщение пришло с незнакомого номера или нового аккаунта, отправитель торопит, просит открыть вложение или авторизоваться по ссылке добавил сенатор

В таком случае лучше уточнить информацию через официальный рабочий канал.