В МВД предупредили о мошенничестве с конкурсами в мессенджерах МВД: мошенники крадут аккаунты пользователей под видом голосования в конкурсе

Москва7 сен Вести.Мошенники используют фальшивые конкурсы и голосования, чтобы получить доступ к аккаунтам пользователей в мессенджерах, сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В пресс-службе объяснили, что злоумышленники сперва получают доступ к чужой учетной записи и от ее имени создают группу поддержки для конкурса. В чат добавляют контакты владельца аккаунта и ботов, создавая видимость активного общения.

Реальных пользователей приглашают в группу, но при этом блокируют им возможность отправлять сообщения. Главная задача преступников – побудить человека кликнуть по фишинговой ссылке говорится в сообщении

Затем преступники получают полный контроль над аккаунтом. Так, после они могут сбросить пароль, изменить привязанный номер телефона и начать использовать украденную учетную запись для массовых рассылок или распространения вредоносных ссылок.

Ранее стало известно о другой мошеннической схеме. Злоумышленники отправляют сообщения от имени бухгалтерии и требуют заполнить бланк индексации зарплаты из-за повышения МРОТ.