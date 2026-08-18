Москва18 авгВести.Самые востребованные у заключенных в исправительных учреждениях РФ профессии – швея, портной и каменщик, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро ФСИН РФ.
Наиболее востребованными профессиями среди осужденных к лишению свободы являются "швея", "портной", "оператор швейного оборудования", "раскройщик", "изготовитель лекал", "сборщик обуви", "сварщик", "бетонщик", "каменщик"отметили в ведомстве
Также пользуются популярностью профессии штукатура, столяра, повара и пекаря, облицовщика-плиточника.