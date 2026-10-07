SuperJob: в России проще всего найти работу в ритейле, медицине и промышленности

Названы сферы, в которых легче всего найти работу в России SuperJob: в России проще всего найти работу в ритейле, медицине и промышленности

Москва7 окт Вести.В России проще всего устроиться на работу в сферу ритейла, медицины и промышленности. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на сервис SuperJob.

В ритейле, как отмечается, активнее всего ищут специалистов в продажах текстиля и обуви, продуктов питания, алкоголя и напитков.

Меньше всего соотношение числа резюме к числу вакансий в 2026 году SuperJob фиксирует в ритейле говорится в материале

Вторую строчку заняли медицина и фармацевтика. Здесь наблюдается низкий конкурс на позиции врачей, медсестер и лаборантов, а также линейных торговых позиций в аптечном ритейле. В промышленности проще всего устроиться в такие отрасли, как станкостроение, энергетика и пищевое производство.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что поиск новой работы стал занимать у россиян больше времени.

Маркетолог Елена Градусова, в свою очередь, заявила, что в России закончился период повсеместной "зарплатной гонки": работодатели больше не повышают оклады всем сотрудникам подряд.