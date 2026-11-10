Зарплаты крановщиков, инженеров и медиков в России растут быстрее всего

В правительстве назвали самые востребованные в ближайшие годы профессии Зарплаты крановщиков, инженеров и медиков в России растут быстрее всего

Москва10 ноя Вести.Российской экономике до 2032 года понадобится около 12 млн новых работников, причем 66% кадрового спроса приходится на выпускников училищ и колледжей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. О самых востребованных направлениях пишет KP.RU.

Зарплаты резко растут только у тех, кто нужен в большом количестве отметил в беседе с изданием профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Согласно прогнозу Минтруда, который приводил глава ведомства Антон Котяков, среди специалистов с высшим образованием ключевыми остаются врачи и педагоги, со средним - медсестры, фельдшеры и акушеры. До 2032 года стране потребуется 150 тыс. станочников и наладчиков металлообрабатывающих станков, а в ближайшие шесть лет - 240 тыс. электромехаников и монтеров электрооборудования, уточняла Голикова.

Также растет спрос на операторов станков с ЧПУ и беспилотных систем - от дрон-доставки до роботов-курьеров, причем для такой работы высшее образование не нужно. Стабильно нужны продавцы, консультанты пунктов выдачи заказов, водители, а также сантехники, слесари и электрики.

По данным SuperJob, быстрее всего зарплатные предложения растут в промышленности, медицине и логистике: инженеры-технологи и машинисты башенных кранов в Москве получают в среднем 160 тыс. руб., их доходы за четыре года выросли минимум в полтора раза, тогда как у айтишников, кадровиков и пиарщиков прибавка в этом году не превысила 4%.