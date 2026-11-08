Балынин: самыми востребованными через 10 лет будут киберспециалисты и рабочие

Доцент Балынин назвал самые перспективные профессии через 10 лет Балынин: самыми востребованными через 10 лет будут киберспециалисты и рабочие

Москва8 ноя Вести.Наиболее востребованными на российском рынке труда через 10 лет будут специалисты инженерного профиля, медработники, представители рабочих профессий, а также менеджеры по кибербезопасности.

Такое мнение выразил в беседе с ТАСС доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

По словам эксперта, самым большим спросом будут пользоваться работники с широкими познаниями в разных сферах, обладающие сразу несколькими компетенциями на достаточно высоком уровне, что позволит обеспечить рост производительности труда.

Наиболее востребованными профессиями через 10 лет будут, на мой взгляд, финансисты со знаниями в области географии и цифровыми компетенциями, медицинские работники, маркетологи со стратегическим мышлением и навыками одновременно быстрой и глубокой оценки целевой аудитории и трендов, а также токари, слесари, электрики, фрезеровщики, сварщики, специалисты по кибербезопасности и противодействию мошенничеству заявил Балынин

Он добавил, что инженеры, конструкторы в отрасли машиностроения и авиаконструкторы также будут очень нужны работодателям.

Эксперт подчеркнул, что для работодателей особую значимость приобретет способность сотрудника четко донести информацию о сроках, в которые могут быть достигнуты конкретные показатели деятельности компании.

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