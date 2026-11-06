Москва6 ноя Вести.Более половины старшеклассников (52%) готовы выбрать нелюбимую профессию, если она будет хорошо оплачиваться.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса онлайн-платформы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ "100-балльный репетитор".

Согласно данным опроса, больше половины школьников (52%) готовы выбрать нелюбимую профессию ради высокой зарплаты, но больше трети (37%) при этом не боятся сменить профессию, если захотят говорится в публикации

Вероятность заниматься нелюбимым делом 35% учащихся. Еще 21% боятся ошибиться с выбором профессии, 18% - опасаются не поступить в тот вуз, куда хочется. Что касается зарплатных ожиданий, то 24% респондентов рассчитывают на зарплату сразу после окончания вуза в диапазоне от 61 000 до 80 000 рублей.

В исследовании участвовали 3000 учащихся 9-11 классов по всей России. Опрос проводился онлайн.

Ранее руководитель проектного офиса Центра карьеры Президентской академии (РАНХиГС) Ольга Хорошавина рассказала, что россияне все чаще меняют профессию после 40 лет. К этому приводят накопленная усталость, недостаточный доход и стремительно меняющийся рынок труда.