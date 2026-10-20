Москва20 октВести.Каждый второй из опрошенных россиян согласен снизить зарплатные ожидания ради работы ближе к дому, следует из результатов исследования сервиса SuperJob.
36% участников опроса заявили, что не станут снижать запросы из-за близости места работы к дому, а 14% затруднились с ответом.
Экономия на транспортных расходах и сокращение времени на дорогу — в приоритете у многих. Близость места работы к дому по-прежнему может стать поводом пересмотреть финансовые ожиданияотмечается в публикации
При этом 26% соискателей согласны уступить 5% от запрашиваемой ими в резюме суммы, 4% - 15%, 2% - 20%, 3% - 25% и более.
Исследование было проведено с 30 сентября по 12 октября, участие в нем приняли 3000 респондентов старше 18 лет из 522 населенных пунктов по всей России.