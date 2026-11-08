Москва8 ноя Вести.Одиночества боятся всего 27% экономически активных россиян - это минимальный показатель с 2009 года. Об этом свидетельствуют исследования SuperJob для РИА Новости.

Одиночества боятся 27% экономически активных россиян: 8% - однозначно, еще 19% - скорее боятся, чем нет​​​. При этом 73% одиночества не боятся, причем почти каждый третий - однозначно, и это самая низкая доля опасающихся с начала наблюдений говорится в сообщении

В компании уточнили, что исследования проводятся с 2009 года. Тогда одиночества боялся каждый второй россиянин - 51%. К 2021 году эта доля сократилась до 34%, а затем продолжила снижаться.

Отмечается, что молодежь до 35 лет сталкиваются с чувством одиночества не чаще старших людей – 25 % против 27–28%. При этом те, кто считает, что им не страшно быть одному, лишь 23% молодых, тогда как среди 35–45-летних таких 34%. Однако молодые люди активно ищут новые знакомства, вступают в сообщества по интересам. Тогда как у старшего поколения более пассивный подход к социальным контактам, многим психологически комфортнее оставаться в одиночестве.

Кроме того, согласно опросу, высокий доход снижает страх остаться одному. Так, обеспеченные россияне спокойнее относятся к одиночеству. Среди тех, у кого зарплата выше 150 000 рублей его боятся 24%, а среди зарабатывающих меньше этой суммы - 27–28%.

Исследования показали, что когда человек чувствует финансовую стабильность, то он менее болезненно переживает одиночество.