В России выросло число одиноких россиян Эксперт Тимаков: число одиноких людей в России выросло до 40%

Москва19 окт Вести.Число одиноких россиян за 20 лет выросло почти в два раза и достигло 40%. Об этом сообщает KP.RU.

Журналисты рассказали, что 27,6 миллиона домохозяйств в России состоят из одного человека. Демограф Владимир Тимаков связал тенденцию с тремя причинами.

Первая заключается в том, что мужчины живут меньше женщин, из-за чего среди одиноко живущих пожилых их доля больше в 8-9 раз.

Вторая причина - это высокий процент разводов. В среднем в России распадаются 7 из 10 браков, и при этом люди не всегда находят себе новую пару.

Третья состоит в том, что молодежь стала откладывать создание семьи и переориентировалась на построение карьеры.

Ранее член Российского общества социологов Сергей Таланов заявил, что рассказывать об институте семейной жизни и начинать подготовку к ней необходимо еще со школы.

По его словам, основными причинами разводов становятся материально-бытовые трудности, измены, насилие и алкоголизм, а также деструктивная ревность.